Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’881 -0.1%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9411 -0.1%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’340 -0.4%  Bitcoin 95’554 -3.8%  Dollar 0.8081 0.3%  Öl 67.0 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405Rheinmetall345850Kuros32581411
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Birkenstock-Aktie dreht ins Minus: Gewinn von Birkenstock etwas höher als erwartet
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
Tesla-Aktie in Rot: Hinweise auf bevorstehende Robotaxi-Tests von Tesla in New York City
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expansion geplant 14.08.2025 20:26:06

Tesla-Aktie in Rot: Hinweise auf bevorstehende Robotaxi-Tests von Tesla in New York City

Tesla-Aktie in Rot: Hinweise auf bevorstehende Robotaxi-Tests von Tesla in New York City

Tesla will seine Robotaxis offenbar auch in New York City testen. Erste Stellenausschreibungen in Queens deuten auf Vorbereitungen hin - doch Genehmigungen fehlen noch.

Tesla
273.33 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen
• Tesla plant offenbar Robotaxi-Tests in New York City
• Stellenausschreibungen in Queens
• Noch keine Genehmigungen für Testbetrieb

Der E-Autobauer Tesla will sein ambitioniertes Robotaxi-Projekt offenbar auch nach New York City bringen. Das geht laut dem "Wall Street Journal" aus aktuellen Stellenausschreibungen hervor, in denen das Unternehmen nach sogenannten "Vehicle Operators" sucht, die im Stadtteil Flushing in Queens eingesetzt werden sollen. Diese Fahrerinnen und Fahrer sollen Testfahrzeuge mit aktivierter Autopilot- beziehungsweise Full-Self-Driving-Technologie steuern, um Audio- und Videodaten für die Weiterentwicklung der Systeme zu sammeln.

Noch keine Genehmigungen beantragt

Trotz dieser Vorbereitungen hat Tesla bislang laut "CNBC" weder bei der Verkehrsbehörde der Stadt (NYC Department of Transportation) noch auf Landesebene die notwendigen Genehmigungen beantragt, um autonome Fahrzeuge im öffentlichen Strassenverkehr zu testen - selbst dann nicht, wenn ein Sicherheitsfahrer an Bord ist. Solche Genehmigungen sind für den Testbetrieb in New York laut dem US-Sender jedoch obligatorisch. Zum Vergleich: Der Google-Schwesterkonzern Waymo hat bereits entsprechende Anträge gestellt und begonnen, in der Stadt Daten zu sammeln.

Strategische Bedeutung für Teslas Robotaxi-Pläne

Die Aktivitäten in New York passen zu Elon Musks strategischer Vision, den Robotaxi-Service bis Ende 2025 für etwa die Hälfte der US-Bevölkerung verfügbar zu machen - ein Ziel, das jedoch massgeblich von regulatorischen Freigaben abhängt. Derzeit betreibt Tesla bereits eingeschränkte Robotaxi-Dienste mit Sicherheitsfahrern in Austin, Texas, sowie in der San-Francisco-Bay-Area.

Ob und wann die selbstfahrenden Teslas aber tatsächlich durch die Strassen von Manhattan, Brooklyn oder Queens rollen werden, ist noch offen. Ohne die notwendigen Genehmigungen bleiben die aktuellen Aktivitäten in New York zunächst auf den Status von Vorbereitungen beschränkt. Doch die aktive Personalrekrutierung vor Ort deutet darauf hin, dass der Konzern den Schritt in eine der verkehrsreichsten Städte der Welt ernsthaft plant - und damit auch die Herausforderung, sein autonomes Fahrsystem unter extremen urbanen Bedingungen zu erproben.

Die Tesla-Aktie zeigt sich angesichts dieses Vorhabens am Donnerstag im NASDAQ-Handel zeitweise um 1,92 Prozent tiefer bei 332,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Wettrennen der E-Autobauer: BYD im Fortune Global 500-Ranking erstmals vor Tesla
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt

Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images,Tobias Arhelger / Shutterstock.com,JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images,Andrei Tudoran / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?