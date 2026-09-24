Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.19 Prozent tiefer bei 26’884.99 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.748 Prozent auf 26’734.51 Punkte an der Kurstafel, nach 26’936.04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’706.14 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’971.04 Zähler.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.605 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’980.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’476.64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’497.86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.71 Prozent nach oben. 27’288.79 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 6.47 Prozent auf 77.70 USD), Lifetime Brands (+ 5.32 Prozent auf 9.11 USD), Elron Electronic Industries (+ 5.00 Prozent auf 1.05 USD), Myriad Genetics (+ 4.61 Prozent auf 4.20 USD) und Ultralife Batteries (+ 3.73 Prozent auf 6.12 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-12.37 Prozent auf 17.00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-10.26 Prozent auf 22.82 USD), Logitech (-5.05 Prozent auf 99.37 USD), Akamai (-5.04 Prozent auf 112.47 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4.61 Prozent auf 2.69 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 11’601’706 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch