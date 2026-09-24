Nach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag zurückhaltend.

So eröffnete der SMI 0,23 Prozent leichter bei 13'889,89 Punkten und bleibt auch anschliessend auf rotem Terrain, die Verluste werden jedoch kleiner.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI tendieren zeitweise seitwärts.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft damit an die Vortagesverluste an. Belastet wird die Stimmung von weiterhin hohen Ölpreisen und steigenden Anleiherenditen. Der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) brachte derweil keine Überraschung.

Die Ölpreise bleiben ein wichtiger Taktgeber für die Inflations- und Zinserwartungen. Nach einem kräftigen Anstieg kostet ein Fass Brent am Vormittag wieder 106 Dollar und damit deutlich mehr als am Vortag. Gleichzeitig bleibt die Lage rund um die Strasse von Hormus angespannt.

Zusätzlichen Druck bringen die stark gestiegenen Renditen am US-Anleihemarkt. Die Rendite 30-jähriger Treasuries erreichte den höchsten Stand seit 2004. Steigende Renditen machten Staatsanleihen zunehmend attraktiver und könnten Kapital aus Aktien abziehen, heisst es am Markt. Auch robuste Konjunkturdaten stützen die Zinssorgen.

Die SNB beliess ihren Leitzins wie erwartet bei null Prozent. Gleichzeitig erhöhte sie ihre Inflationsprognose nur leicht. Ob damit Zinserhöhungen auch hierzulande in absehbarer Zeit wahrscheinlicher werden, wird von Ökonomen unterschiedlich beurteilt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Donnerstag weiter in Verkaufslaune.

So startete der DAX 0,58 Prozent schwächer bei 25'263,11 Punkten und verbleibt auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain.

Der deutsche Leitindex hat danit seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau notieren.

Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan massgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Strasse von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen.

Im Fokus steht am Donnerstag das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden unterdessen laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington.

WALL STREET

Der Mittwochshandel an der Wall Street war von Zurückhaltung geprägt.

Der Dow Jones verlor bereits zu Beginn etwas und gab in der Folge weiter nach. Letztlich stand hier ein Minus von 0,68 Prozent bei 51.512,42 Punkten an der Kurstafel.

Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zum Börsenstart ebenso leichter, geriet im Anschluss aber kräftig unter die Räder. Hier ging es schliesslich um 1,13 Prozent auf 26.936,04 Zähler abwärts.

Sie hingen damit weiterhin am Tropf der Ölpreise, die ihren jüngsten Rücksetzer vorerst beendet hatten. Der zuletzt rückläufige Ölpreis fiel als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent aus der Nordsee und WTI aus den USA legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warteten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Generalversammlung passiert. Zuletzt war Hoffnung aufgekommen, dass sich die USA und der Iran bei einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse.

Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich. In Handels- und Wirtschaftsfragen richteten Investoren ihre Blicke ausserdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping, der zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington eintraf. Zu den Themen dürfte auch die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz gehören.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,76 Prozent bei 65'513,99 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite um 1,22 Prozent auf 3'888,37 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng bis Handelsschluss 0,29 Prozent auf 24'761,13 Zähler ab.

Die ostasiatischen Aktienmärkten folgten damit der Vorgabe der Wall Street, wo nach unerwartet stark ausgefallenen Konjunkturdaten die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Oktober deutlich gestiegen war. Die Marktzinsen zogen entsprechend stark an, im Zehnjahresbereich auf 5,11 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2007. Für Oktober wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 nach zuvor rund 55 Prozent eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank eingepreist. Auch in Ostasien sorgte das für anziehende Renditen. Bremsend wirkte daneben der hohe Ölpreis.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires