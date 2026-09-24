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24.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 598,80 CHF.

Partners Group
596.63 CHF -3.68%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 598,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'946 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 593,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 615,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 94'327 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2026 (593,80 CHF). Abschläge von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,64 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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