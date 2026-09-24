Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
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24.09.2026 15:58:17
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags in der Verlustzone
In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.
Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.12 Prozent leichter bei 19’730.98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.459 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.276 Prozent leichter bei 19’699.98 Punkten, nach 19’754.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’654.37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’762.34 Zählern.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.409 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’311.68 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 19’912.32 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 16’650.65 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.16 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell LEM (+ 3.61 Prozent auf 632.00 CHF), Tecan (N) (+ 3.03 Prozent auf 224.40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2.60 Prozent auf 79.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 2.52 Prozent auf 0.02 CHF) und EvoNext (+ 2.29 Prozent auf 2.23 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ams-OSRAM (-10.56 Prozent auf 21.00 CHF), ASMALLWORLD (-6.67 Prozent auf 0.70 CHF), Xlife Sciences (-6.10 Prozent auf 11.55 CHF), Cicor Technologies (-5.71 Prozent auf 132.00 CHF) und Logitech (-5.45 Prozent auf 83.20 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’520’287 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 318.213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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