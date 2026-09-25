SMI startet mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Start -- Börsen in Asien uneinheitlich - Japan gegen den Trend mit Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet etwas höher.

Der SMI zeigt sich im frühen Verlauf 0,54 Prozent fester bei 13'974,74 Punkten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI weisen Gewinne aus.

Damit zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Ölpreise und Zinssorgen bleiben die treibenden Kräfte am Markt. So sind die Ölpreise zum Wochenschluss nach ihrem zuletzt starken Anstieg wieder etwas gesunken. So hat der Iran den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York.

Neben den Ölpreisen scheint sich auch der Ausverkauf bei Anleihen zum Wochenschluss in Asien verlangsamt zu haben. "Doch der rasante Anstieg der weltweiten Renditen in dieser Woche lässt die Alarmglocken läuten", kommentiert eine Händlerin. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stieg am gestrigen Donnerstag um 12 Basispunkte und innerhalb von zwei Handelstagen um 28 Basispunkte. Aber auch die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen und die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen ist deutlich gestiegen. Befeuert wurde dies nicht zuletzt durch Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed, die weitere Zinserhöhungen vermuten lassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fährt Startgewinne ein.

Der DAX startet 0,69 Prozent höher bei 25'441,79 Punkten.

Bei etwas sinkenden Ölpreisen winkt dem DAX damit am Freitag ein versöhnlicher Wochenschluss, nachdem er in dieser Woche zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem DAX-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten die US-Böresne ihre Verluste nach dem europäischen Handel teilweise aufholen.

WALL STREET

An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 51'350,28 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte sich behaupten und schloss 0,01 Prozent fester bei 26'939,37 Punkten.

Die Aktienkurse litten teilweise unter einem erneuten Anstieg der Ölpreise, der eine weitere Verkaufswelle am Anleihemarkt auslöste. Die Renditen 30-jähriger Staatsanleihen wurden davon auf den höchsten Stand seit 2004 getrieben. Laut Simon Wiersma von der ING Bank entwickelt sich dies jetzt wieder zu einem "spürbaren Gegenwind für Aktien".

Ausserdem rückte die Sorge vor einer höheren Inflation wieder in den Mittelpunkt. Die Warnung eines iranischen Vertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, hatte die Ölpreise zuletzt wieder in die Höhe getrieben. Zudem erwägt die US-Regierung einen Diesel-Exportstopp.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost finden auch am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewann der Nikkei 225 bis zum Handelsende 1,30 Prozent auf 66'366,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Börsenhandel wegen des Mondfests. Zuletzt hatte der Shanghai Composite um 1,22 Prozent auf 3'888,37 Zähler verloren.

In Hongkong rutscht der Hang Seng 1,35 Prozent auf 24'426,42 Punkte ab.

Die Aktienmärkte in Asien verzeichneten am Freitag überwiegend Verluste. Der Hauptgrund hierfür war ein globaler Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen auf Mehrjahreshöchststände trieb und somit die Risikofreude der Anleger spürbar dämpfte. Gleichzeitig warteten Investoren gespannt auf Details zu den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die Futures auf die US-Aktienindizes zeigten sich im asiatischen Handel weitgehend verhalten, nachdem die Wall Street bereits über Nacht geringfügig schwächer geschlossen hatte.

Ein deutlicher Ausreisser gegen diesen negativen Trend war der japanische Aktienmarkt. Die japanischen Aktien bauten ihre Gewinne aus, da sich Technologiewerte nach einer dreitägigen Feiertagspause weiter erholten und ein schwächerer Yen den Exporteuren Auftrieb verlieh.

Der erhebliche Druck auf die Aktienmärkte resultierte vor allem aus dem scharfen Abverkauf globaler Staatsanleihen, der die Fremdkapitalkosten drastisch ansteigen liess. Zusätzlich schürten gestiegene Ölpreise die Sorge vor einer anhaltend hohen Inflation, was wiederum die Erwartungen an weitere Geldpolitikstraffungen verstärkte.

Neben den Entwicklungen am Anleihe- und Rohstoffmarkt bewerteten die Investoren die Ergebnisse des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping im Weissen Haus. Wie US-Finanzminister Scott Bessent mitteilte, einigten sich beide Seiten darauf, ihren Handelsfrieden um zwei Monate zu verlängern. Dies verschafft den Verhandlungsführern mehr Zeit, um Vereinbarungen zu Zöllen, chinesischen Käufen, der Versorgung mit Seltenen Erden sowie Technologiebeschränkungen auszuarbeiten. Obwohl das Ergebnis eine gewisse Kontinuität im Handel gewährleistet, blieben grundlegende strategische Differenzen ungelöst. Für die Anleger steht nun im Fokus, ob diese Verlängerung tatsächlich in ein dauerhaftes Abkommen münden kann.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires