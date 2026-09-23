NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor einem Jahr verloren

Logitech-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Logitech-Anteile bei 88.56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.129 Logitech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.06 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 22.09.2026 auf 85.96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.94 Prozent verringert.

Logitech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch