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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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Investmentbeispiel 24.09.2026 10:02:04

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Carl Zeiss Meditec
29.46 CHF 2.80%
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Vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 80.96 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 1.235 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 30.68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37.90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62.10 Prozent verringert.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 2.58 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Anteils fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Das Carl Zeiss Meditec-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Carl Zeiss Meditec
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