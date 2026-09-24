Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’369 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’704 0.1%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 107.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Ausverkauf

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Ausverkauf

Die Aktie von Logitech gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 98,82 USD.

Logitech
82.23 CHF -6.05%
Kaufen Verkaufen

Die Logitech-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 98,82 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'946 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Logitech-Aktie bis auf 98,41 USD ein. Bei 101,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Logitech-Aktie belief sich zuletzt auf 137'317 Aktien.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Mit einem Kursverlust von 15,62 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 USD. Im Vorjahr hatte Logitech 1,36 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,81 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 969.99 Mio. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 949.00 Mio. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,63 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2579 18.06.2027 154750890
Long 12.1676 16.06.2028 157230643
Long 413.7 18.12.2026 156216226
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2579 18.12.2026 155830635
Short 11.82 18.06.2027 160009076
Short 137.9 16.10.2026 158828301
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3875 11.97 155101938
Long 12.1676 6.38 160676432
Long 22.9833 2.42 160910465
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1328 9.28 159012647
Short 8.4429 7.07 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -14.91 124331619
Long 8 -17.91 152125107
Long 12 -15.45 158245068
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Logitech S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten