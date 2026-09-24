Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Ausverkauf

Die Logitech-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 98,82 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'946 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Logitech-Aktie bis auf 98,41 USD ein. Bei 101,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Logitech-Aktie belief sich zuletzt auf 137'317 Aktien.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Mit einem Kursverlust von 15,62 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 USD. Im Vorjahr hatte Logitech 1,36 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,81 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 969.99 Mio. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 949.00 Mio. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,63 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren