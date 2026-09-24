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SPI-Performance im Fokus 24.09.2026 17:58:12

SPI aktuell: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

SPI aktuell: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Der SPI notierte heute im Minus.

Walliser Kantonalbank
164.54 CHF 2.31%
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Zum Handelsende sank der SPI im SIX-Handel um 0.24 Prozent auf 19’706.45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.459 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.276 Prozent auf 19’699.98 Punkte an der Kurstafel, nach 19’754.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’654.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19’780.30 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0.284 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 20’311.68 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 19’912.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’650.65 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8.03 Prozent zu. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Tecan (N) (+ 4.68 Prozent auf 228.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3.93 Prozent auf 27.75 CHF), LEM (+ 3.77 Prozent auf 633.00 CHF), Orell Fuessli (+ 3.28 Prozent auf 141.50 CHF) und Walliser Kantonalbank (+ 2.76 Prozent auf 167.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ams-OSRAM (-11.75 Prozent auf 20.72 CHF), Xlife Sciences (-8.13 Prozent auf 11.30 CHF), Logitech (-6.11 Prozent auf 82.62 CHF), SHL Telemedicine (-6.10 Prozent auf 1.00 CHF) und lastminutecom (-5.68 Prozent auf 9.30 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6’758’288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 318.213 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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