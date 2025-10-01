Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen den Monats 01.10.2025 20:23:00

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Daimler Truck-Aktie abgegeben.

Daimler Truck
32.54 CHF -2.45%
Im September 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Daimler Truck-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 35,02 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research32,00 EUR-8,6230.09.2025
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR42,7829.09.2025
Bernstein Research32,00 EUR-8,6226.09.2025
Jefferies & Company Inc.50,00 EUR42,7826.09.2025
RBC Capital Markets44,00 EUR25,6402.09.2025

