01.10.2025 20:23:00
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Daimler Truck-Aktie abgegeben.
Daimler Truck
32.54 CHF -2.45%
Im September 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Daimler Truck-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 35,02 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|-8,62
|30.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|42,78
|29.09.2025
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|-8,62
|26.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|50,00 EUR
|42,78
|26.09.2025
|RBC Capital Markets
|44,00 EUR
|25,64
|02.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Daimler Truck AG
