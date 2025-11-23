Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Krypto-Treasury-Aktien wie Strategy und Metaplanet: JPMorgan warnt vor Milliarden-Abflüssen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Google-Friedhof: Diese Projekte hat Techriese Google ad acta gelegt
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
United Internet-Aktie auf Höhenflug: Konsolidierung des Telekom-Geschäfts bei 1&1 beflügelt die Aktienkurse
Suche...
eToro entdecken

Snap Aktie 35612177 / US83304A1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gerichtsdokumente 23.11.2025 09:04:29

Meta-Aktie im Blick: Vorwürfe der Vertuschung negativer Forschungsergebnisse

Meta-Aktie im Blick: Vorwürfe der Vertuschung negativer Forschungsergebnisse

Unzensierte Gerichtsakten, die im Rahmen einer Sammelklage von US-Schulbezirken gegen Social-Media-Plattformen eingereicht wurden, erheben schwere Vorwürfe gegen Meta Platforms.

Snap
6.24 CHF -5.89%
Kaufen Verkaufen
• Interne Meta-Forschung soll kausale Beweise für negative Auswirkungen von Facebook und Instagram auf die psychische Gesundheit gefunden haben
• Unternehmen soll die Forschung eingestellt und die Ergebnisse intern als ungültig erklärt haben, obwohl Mitarbeiter die Gültigkeit bestätigten
• Vorwürfe sind Teil einer Sammelklage von US-Schulbezirken gegen Meta und weitere Social-Media-Plattformen

Interne Forschung soll negativen Einfluss belegt haben

Laut den am späten Freitag eingereichten, unzensierten Dokumenten im Rahmen der Sammelklage soll Meta ein internes Forschungsprojekt mit dem Codenamen "Project Mercury" im Jahr 2020 eingestellt haben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Recherche, bei der Meta-Wissenschaftler mit dem Umfrageunternehmen Nielsen zusammenarbeiteten, sollte die Auswirkungen der Deaktivierung von Facebook und Instagram messen.

Interne Dokumente belegen demnach, dass Probanden, welche die Nutzung von Facebook für eine Woche einstellten, "geringere Gefühle von Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit und sozialem Vergleich meldeten". Statt diese Ergebnisse zu veröffentlichen oder weitere Forschung zu betreiben, soll Meta die Arbeit eingestellt und die negativen Befunde intern mit dem "bestehenden Mediennarrativ" begründet haben, so Reuters weiter. Intern sollen Mitarbeiter jedoch die Gültigkeit der Forschung bestätigt haben. So soll ein ungenannter Mitarbeiter geschrieben haben, dass "die Nielsen-Studie einen kausalen Einfluss auf den sozialen Vergleich zeigt". Ein anderer Mitarbeiter äusserte die Sorge, das Zurückhalten negativer Ergebnisse käme der Tabakindustrie gleich, die "Forschung betreibt und weiss, dass Zigaretten schlecht sind, diese Informationen dann aber für sich behält", zitiert die Nachrichtenagentur.

Weitere Vorwürfe und Fokus auf Gewinnmaximierung

Die Klage, die von der Anwaltskanzlei Motley Rice im Namen von Schulbezirken gegen Meta, Google, TikTok und Snapchat geführt wird, argumentiert allgemein, dass die Unternehmen die intern erkannten Risiken ihrer Produkte bewusst vor Nutzern, Eltern und Lehrern verborgen hätten.

Die Klageschrift führt laut Reuters weitere spezifische Anschuldigungen gegen Meta und seine Konkurrenten auf, darunter die angebliche Förderung der Nutzung der Plattformen durch Kinder unter 13 Jahren und das Versäumnis, gegen Inhalte des sexuellen Kindesmissbrauchs vorzugehen. Zu den Vorwürfen, die auf internen Dokumenten von Meta basieren, zählen zudem, dass Sicherheitsfunktionen für Jugendliche absichtlich ineffektiv gestaltet worden sein sollen. Darüber hinaus soll Meta einen "sehr, sehr, sehr hohen Schwellenwert" von 17 Kontaktaufnahmen zur sexuellen Ausbeutung von Personen gefordert haben, bevor Konten gesperrt wurden. Dem Unternehmen wird auch vorgeworfen, erkannt zu haben, dass die Optimierung zur Steigerung des Engagements bei Jugendlichen mit der Verbreitung schädlicherer Inhalte verbunden war, dies aber zugunsten des Wachstums in Kauf genommen zu haben. Entsprechende interne Bemühungen zur Prävention von Kindesmissbrauch seien jahrelang aufgrund von Wachstumsbedenken verzögert worden.

Zudem wird Mark Zuckerberg in einer Textnachricht aus dem Jahr 2021 zitiert, er würde die Kindersicherheit nicht als oberstes Anliegen nennen, "wenn ich eine Reihe anderer Bereiche habe, auf die ich mich mehr konzentriere, wie den Aufbau des Metaverse".

Metas Reaktion und Ausblick

Meta-Sprecher Andy Stone bestritt in einem Statement, aus dem Reuters zitiert, die Anschuldigungen in einer Erklärung vom Samstag. Er sagte, die Studie sei aufgrund methodischer Mängel gestoppt worden und das Unternehmen habe gewissenhaft daran gearbeitet, die Sicherheit seiner Produkte zu verbessern. Stone erklärte: "Die vollständigen Aufzeichnungen werden zeigen, dass wir seit über einem Jahrzehnt Eltern zugehört, die wichtigsten Probleme untersucht und echte Änderungen zum Schutz von Teenagern vorgenommen haben." Er fügte hinzu, die Klage stütze sich auf "rosinenpicking" von Zitaten und fehlinformierte Meinungen. Laut Stone entfernt das Unternehmen Konten, sobald diese wegen Menschenhandels gemeldet werden.

Die der Klage zugrunde liegenden internen Meta-Dokumente sind derzeit nicht öffentlich, da Meta einen Antrag auf Streichung der Dokumente gestellt hat. Eine Anhörung zu den Gerichtsdokumenten ist für den 26. Januar in einem Gericht im Northern California District Court angesetzt.

Meta-Aktie vor Handelsstart am Montag unter Beobachtung

Die Reaktion der Meta-Aktie auf die Veröffentlichung der unzensierten Gerichtsakten bleibt abzuwarten, wenn der US-Markt am Montag öffnet. Die Anschuldigungen, interne Beweise für psychische Schäden vertuscht zu haben, stellen ein erhebliches Reputationsrisiko dar und könnten die laufenden Rechtsstreitigkeiten verschärfen. Inwieweit die Anleger diese neuen Details der Sammelklage als kurzfristig kursrelevant einstufen oder ob Metas offizielle Zurückweisung der Vorwürfe als ausreichend erachtet wird, wird sich im Handelsverlauf zeigen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Meta-Aktie in Rot: Konzern beschleunigt KI-Ausbau, Anleger reagieren skeptisch

Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

21.11.25 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
21.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’123.92 19.75 S5MBPU
Short 13’395.97 13.78 S0IB1U
Short 13’916.84 8.74 S83BOU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
19:29 BVB-Mitglieder entscheiden über Watzkes neue Rolle
19:10 Klimakonferenz-Leitung will bei strittigen Themen nachlegen
19:10 Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
19:04 ROUNDUP: Mindestens 18 Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza
19:04 GESAMT-ROUNDUP/Europa: US-Friedensplan für Ukraine nachbessern
19:04 ROUNDUP: Söder fordert mehr Mannschaftsgeist in der Union
19:04 ROUNDUP: Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas
19:04 ROUNDUP/Merz: Kriegsende nur mit Zustimmung der Ukraine und Europas
19:04 ROUNDUP: Adeyemi trifft, Undav schockt Dortmund - Stuttgart holt 3:3