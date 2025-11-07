Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der schwierigen Lage auf dem nordamerikanischen Frachtmarkt und der politischen Unsicherheit, die vor 2026 kaum abnehmen dürfte, seien kurzfristige Kurstreiber für den Nutzfahrzeughersteller schwer auszumachen, schrieb Nick Housden in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der niedrigen Bewertung, obwohl Volumen und Margen deutlich unter ihren Spitzenwerten lägen, überwögen die Chancen in den kommenden zwölf Monaten aber die Risiken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
34.48 €
Abst. Kursziel*:
21.81%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
35.06 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.79%
Analyst Name::
Nick Housden
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
07.11.25
|Daimler Truck-Aktie schwächelt: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn (AWP)
07.11.25
|Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
07.11.25