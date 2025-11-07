NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der schwierigen Lage auf dem nordamerikanischen Frachtmarkt und der politischen Unsicherheit, die vor 2026 kaum abnehmen dürfte, seien kurzfristige Kurstreiber für den Nutzfahrzeughersteller schwer auszumachen, schrieb Nick Housden in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der niedrigen Bewertung, obwohl Volumen und Margen deutlich unter ihren Spitzenwerten lägen, überwögen die Chancen in den kommenden zwölf Monaten aber die Risiken./rob/gl/ag;