Top News
Ausblick: Zoom Communications stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Sui: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
Bilanz voraus 23.11.2025 11:13:00

Der Videokonferenz-Spezialist Zoom Communications öffnet am 24. November die Bücher. Das erwarten Analysten.

Zoom Communications wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Zoom Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

