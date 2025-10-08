Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.10.2025

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
32.55 CHF 1.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.46 € 		Abst. Kursziel*:
1.58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

12:46 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
