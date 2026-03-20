Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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20.03.2026 11:37:44
Sell für Novartis-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Novartis-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:21 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 116.94 CHF an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13.63 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’102’183 Novartis-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 9.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Novartis am 28.04.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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