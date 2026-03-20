Sell für Novartis-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:21 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 116.94 CHF an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13.63 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’102’183 Novartis-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 9.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Novartis am 28.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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