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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Aktuelle Analyse im Blick 20.03.2026 11:37:44

Sell für Novartis-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Sell für Novartis-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Novartis-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Novartis
117.70 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:21 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 116.94 CHF an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13.63 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’102’183 Novartis-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 9.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Novartis am 28.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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10:49 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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Short 13’321.96 13.84 B8RSFU
Short 13’808.15 8.96 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’457.94 20.03.2026 11:30:59
Long 12’022.21 19.78 SNLBQU
Long 11’772.86 13.84 S79B6U
Long 11’259.60 8.84 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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