Novartis 116.54 CHF 0.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Der Kauf des Brustkrebswirkstoffs SNV4818 sei durchaus sinnvoll, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er würde es allerdings mehr begrüßen, wenn offensichtlichere Lücken im Brustkrebs-Portfolio gefüllt würden. Separat äußerte sich Papadakis positiv zu den Mitteln Remibrutinib und Xolair./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.