Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Der Kauf des Brustkrebswirkstoffs SNV4818 sei durchaus sinnvoll, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er würde es allerdings mehr begrüßen, wenn offensichtlichere Lücken im Brustkrebs-Portfolio gefüllt würden. Separat äußerte sich Papadakis positiv zu den Mitteln Remibrutinib und Xolair./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
116.26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.54 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.84%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
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