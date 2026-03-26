|Premium-Dessert
|
26.03.2026 08:14:36
Emmi-Aktie: Neue Marke für alle Desserts
Der Milchverarbeiter Emmi hat sein globales Dessertgeschäft unter dem Namen "Emmi Desserts" zusammengeführt.
Emmi Desserts umfasst rund 3600 Mitarbeitende. Diese betreuen Kunden in mehr als 65 Ländern, unterstützt durch 20 Produktionsstandorte in Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden, Grossbritannien und den USA, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Emmi Desserts trug im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 rund 17 Prozent zum Umsatz der Emmi-Gruppe bei. Das Segment Premium-Dessert ist daher auch ein strategischer Wachstumsbereich der Gruppe. Das Sortiment umfasst klassische Desserts wie Tiramisu, Lava Cakes und Cheesecakes, aber auch neuere Produkte wie Mini-Beignets und Cake Pops, ergänzt durch regionale Spezialitäten wie Flans, Tres Leches und Mille-Feuilles.
Emmi ist 2011 in den italienischen Premium-Dessert-Markt eingestiegen. 2020 folgte der Zukauf von Indulge Desserts in den USA. In den vergangenen beiden Jahren tätigte Emmi mit der französischen Mademoiselle-Desserts-Gruppe und der britischen The English Cheesecake Company weitere Akquisitionen.
cg/to
Luzern (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit sinkender Tendenz erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.