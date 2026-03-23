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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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23.03.2026 14:41:15

Novartis Neutral

Novartis
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf anstehende entscheidende Studiendaten aus den Programmen des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences, das der Schweizer Pharmakonzern übernommen hat. Die ersten Daten dürften wohl aus der Phase-3-Studie Harbor zu Del-Desiran bei der seltenen Muskelerkrankung DM1 stammen. Expertenmeinungen zufolge dürfte die Harbor-Studie zwar erfolgreich sein, aber das Konkurrenzprodukt von Dyne Therapeutics könnte ein besseres Gesamtprofil aufweisen./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
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Rating update:
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Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
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14:41 Novartis Neutral UBS AG
20.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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