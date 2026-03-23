Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf anstehende entscheidende Studiendaten aus den Programmen des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences, das der Schweizer Pharmakonzern übernommen hat. Die ersten Daten dürften wohl aus der Phase-3-Studie Harbor zu Del-Desiran bei der seltenen Muskelerkrankung DM1 stammen. Expertenmeinungen zufolge dürfte die Harbor-Studie zwar erfolgreich sein, aber das Konkurrenzprodukt von Dyne Therapeutics könnte ein besseres Gesamtprofil aufweisen./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
115.78 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
115.71 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.25%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Montagmittag höher (finanzen.ch)
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09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
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07:14
|Press Release: Novartis presents new data on early symptom relief and long-term control in complex skin diseases at AAD 2026 (Dow Jones)
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20.03.26
|Novartis-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.ch)
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20.03.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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20.03.26
|Novartis-Aktie fester: Brustkrebs-Portfolio mit Zukauf erweitert (AWP)
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20.03.26
|Sell für Novartis-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
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|05.01.26
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