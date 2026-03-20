Novartis 115.46 CHF -1.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis angesichts eines Zukaufs zur Erweiterung des Brustkrebs-Portfolios auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern stärke sein Portfolio im Bereich der frühen Brustkrebs-Behandlungen, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.