Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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20.03.2026 16:45:14
Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis angesichts eines Zukaufs zur Erweiterung des Brustkrebs-Portfolios auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern stärke sein Portfolio im Bereich der frühen Brustkrebs-Behandlungen, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
115.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.08%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
115.46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.93%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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