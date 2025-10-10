Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|
10.10.2025 12:26:42
Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittag
LUS-DAX-Handel am fünften Tag der Woche.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.25 Prozent schwächer bei 24’558.50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24’694.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24’534.00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der LUS-DAX 23’583.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’450.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19’230.00 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 23.01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24’773.50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Zählern registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 2.00 Prozent auf 28.77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.96 Prozent auf 54.21 EUR), Vonovia SE (+ 1.30 Prozent auf 27.20 EUR), Henkel vz (+ 1.14 Prozent auf 71.04 EUR) und Merck (+ 0.89 Prozent auf 119.20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen MTU Aero Engines (-3.36 Prozent auf 385.30 EUR), Siemens Energy (-2.64 Prozent auf 106.85 EUR), Rheinmetall (-2.10 Prozent auf 1’864.00 EUR), Heidelberg Materials (-1.34 Prozent auf 191.85 EUR) und Brenntag SE (-1.20 Prozent auf 50.90 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’157’274 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 276.243 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6.17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.95 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
