Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’823 0.4%  SPI 17’607 0.4%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’576 0.5%  Euro 0.9333 -0.1%  EStoxx50 5’621 0.9%  Gold 4’171 1.0%  Bitcoin 70’063 -0.7%  Dollar 0.8062 -0.1%  Öl 62.6 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke rückt näher
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Suche...
eToro entdecken

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Kursverlauf 26.11.2025 12:26:32

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

BMW
81.38 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.72 Prozent auf 5’613.99 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.734 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.178 Prozent auf 5’583.82 Punkte an der Kurstafel, nach 5’573.91 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’620.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’583.82 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5’674.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’383.68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’761.99 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14.15 Prozent zu. Bei 5’818.07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.67 Prozent auf 109.70 EUR), Deutsche Bank (+ 1.49 Prozent auf 30.33 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.34 Prozent auf 44.63 EUR), Rheinmetall (+ 1.19 Prozent auf 1’485.50 EUR) und Eni (+ 1.12 Prozent auf 15.93 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0.62 Prozent auf 96.60 EUR), BASF (-0.58 Prozent auf 44.45 EUR), BMW (-0.48 Prozent auf 87.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.45 Prozent auf 57.96 EUR) und Infineon (-0.31 Prozent auf 33.45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 856’586 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 332.872 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 6.68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:15 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
20.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:36 SMI-Anleger werden wieder mutiger
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips auf Erholungskurs
25.11.25 Swiss Life wächst weiter – Strategie 2027 greift
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’326.84 19.80 B6CSKU
Short 13’611.24 13.73 BASSBU
Short 14’127.61 8.78 BFES1U
SMI-Kurs: 12’822.96 26.11.2025 12:27:30
Long 12’271.68 19.21 S8IBHU
Long 12’008.15 13.81 SSBBTU
Long