Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.72 Prozent auf 5’613.99 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.734 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.178 Prozent auf 5’583.82 Punkte an der Kurstafel, nach 5’573.91 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’620.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’583.82 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5’674.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’383.68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’761.99 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14.15 Prozent zu. Bei 5’818.07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.67 Prozent auf 109.70 EUR), Deutsche Bank (+ 1.49 Prozent auf 30.33 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.34 Prozent auf 44.63 EUR), Rheinmetall (+ 1.19 Prozent auf 1’485.50 EUR) und Eni (+ 1.12 Prozent auf 15.93 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0.62 Prozent auf 96.60 EUR), BASF (-0.58 Prozent auf 44.45 EUR), BMW (-0.48 Prozent auf 87.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.45 Prozent auf 57.96 EUR) und Infineon (-0.31 Prozent auf 33.45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 856’586 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 332.872 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 6.68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch