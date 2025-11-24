Siemens Energy 101.45 CHF 3.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Enorme Nachfrage treibe die Margen der Münchner weiter an, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 43 Prozent an./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



