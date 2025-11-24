Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
101.45CHF
3.54CHF
3.62 %
09:39:04
BRXC
26.11.2025 08:05:29
Siemens Energy Buy
Siemens Energy
101.45 CHF 3.62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Enorme Nachfrage treibe die Margen der Münchner weiter an, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 43 Prozent an./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105.71 €
|
Abst. Kursziel*:
22.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.27%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
