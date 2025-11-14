Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
111.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-30.72%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
111.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31.10%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|104.27
|3.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
|
Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|12:23
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight
|12:22
|
Barclays Capital
AUTO1 Overweight
|12:22
|
Barclays Capital
Vodafone Group Equal Weight
|12:09
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|12:03
|
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight
|11:58
|
Jefferies & Company Inc.
Oracle Buy