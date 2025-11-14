Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

104.27
CHF
3.82
CHF
3.80 %
11:38:01
BRXC
17.11.2025 12:23:12

Siemens Energy Equal Weight

Siemens Energy
104.27 CHF 3.80%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
111.15 € 		Abst. Kursziel*:
-30.72%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
111.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31.10%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
10:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
06:19 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
