Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 91,50 auf 100,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen gewesen, aber die Ziele für 2026 und auf mittlere Sicht hätten die Erwartungen getoppt, schrieb der künftig für die Münchner verantwortliche Analyst Phil Buller am Freitagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an und wartet nun gespannt auf den nahen Kapitalmarkttag./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
111.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
112.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.71%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
