Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
88.68 €
Abst. Kursziel*:
-58.28%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
87.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-57.81%
Analyst Name::
Nicholas Green
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
