08.09.2025 11:00:48

Siemens Energy Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
88.68 € 		Abst. Kursziel*:
-58.28%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
87.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-57.81%
Analyst Name::
Nicholas Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

