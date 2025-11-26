Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
26.11.2025 09:28:59
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.
Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.64 Prozent höher bei 5’609.78 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4.734 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.178 Prozent fester bei 5’583.82 Punkten, nach 5’573.91 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5’583.82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’616.91 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1.56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’674.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 5’383.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’761.99 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14.07 Prozent nach oben. Bei 5’818.07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’540.22 Zählern.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2.42 Prozent auf 1’503.50 EUR), Siemens Energy (+ 2.39 Prozent auf 109.40 EUR), Bayer (+ 1.30 Prozent auf 31.23 EUR), Deutsche Bank (+ 1.09 Prozent auf 30.21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.04 Prozent auf 44.50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0.82 Prozent auf 96.40 EUR), Deutsche Börse (-0.72 Prozent auf 219.50 EUR), BMW (-0.64 Prozent auf 87.08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.36 Prozent auf 58.01 EUR) und Deutsche Telekom (-0.33 Prozent auf 27.53 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Bayer-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 170’031 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 332.872 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.68 erwartet. Mit 7.02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5’615.80
|0.75%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX setzt Erholung fort -- Asiens Börsen am Mittwoch mehrheitlich in Grün
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es im frühen Handel aufwärts. Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus.