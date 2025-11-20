Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
113.10 €
|
Abst. Kursziel*:
14.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
113.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
14:43
|Buy für Siemens Energy-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.ch)
|
14:37
|Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
14:12
|Siemens Energy zieht an: Konzern plant milliardenschweren Aktienrückkauf (finanzen.ch)
|
13:03
|Siemens Energy kündigt Aktienrückkäufe an - Kurssprung (AWP)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)