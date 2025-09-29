Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche europäischen Investitionsgüterwerte in ein Klimafonds-Portfolio gehören. Gesamtsieger sei erneut ABB, wobei sich Siemens und Schneider Electric in eine ähnlich starke Position hochgearbeitet hätten, schrieb er. Siemens Energy gehöre zu den Unternehmen, die gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer - bislang allerdings wenig ambitionierten - Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen machen./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
98.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-62.54%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
98.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-62.54%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
