SMI 11'970 0.3%  SPI 16'583 0.3%  Dow 46'247 0.7%  DAX 23'707 -0.1%  Euro 0.9354 0.2%  EStoxx50 5'503 0.1%  Gold 3'815 1.4%  Bitcoin 89'422 -0.1%  Dollar 0.7967 -0.1%  Öl 68.9 -1.3% 
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

92.80
CHF
0.74
CHF
0.81 %
11:49:58
BRXC
29.09.2025 13:34:05

Siemens Energy Underperform

Siemens Energy
92.80 CHF 0.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche europäischen Investitionsgüterwerte in ein Klimafonds-Portfolio gehören. Gesamtsieger sei erneut ABB, wobei sich Siemens und Schneider Electric in eine ähnlich starke Position hochgearbeitet hätten, schrieb er. Siemens Energy gehöre zu den Unternehmen, die gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer - bislang allerdings wenig ambitionierten - Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen machen./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

