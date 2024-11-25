Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’061 -0.1%  Bitcoin 70’542 0.5%  Dollar 0.8093 0.1%  Öl 62.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
AstraZeneca investiert Milliardensumme in Ausbau der Maryland-Standorte - Aktie höher
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Abercrombie Fitch-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

97.16
CHF
-0.68
CHF
-0.70 %
09:02:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 06:42:19

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
97.16 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Beständigkeit der Wachstumstrends in den meisten Segmenten sowie die Fähigkeit des Energietechnikkonzerns unterstrichen, wiederkehrende, margenstarke Serviceumsätze im derzeitigen guten Geschäftszyklus zu erzielen, schrieb Lucas Ferhani in seinem Kommentar vom Freitag. Die Rendite für die Aktionäre sei nun ein wichtiger Bestandteil der Kapitalallokation mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial. Ferhani erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
134.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114.30 € 		Abst. Kursziel*:
17.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
104.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.60%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse