Schwacher Handel: So performt der MDAX am Mittag

Um 12:08 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.13 Prozent schwächer bei 31’077.76 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 318.662 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.262 Prozent stärker bei 31’200.41 Punkten in den Handel, nach 31’118.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’290.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’016.73 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1.47 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wurde der MDAX mit 31’086.25 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Wert von 29’826.41 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 15.08.2024, einen Wert von 24’786.62 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20.84 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31’754.30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 4.01 Prozent auf 24.92 EUR), Talanx (+ 3.33 Prozent auf 124.10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.13 Prozent auf 67.25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.76 Prozent auf 41.66 EUR) und TUI (+ 1.67 Prozent auf 9.23 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil thyssenkrupp (-5.93 Prozent auf 8.35 EUR), Bilfinger SE (-4.72 Prozent auf 90.85 EUR), AUTO1 (-2.07 Prozent auf 28.36 EUR), EVOTEC SE (-1.78 Prozent auf 6.39 EUR) und AIXTRON SE (-1.73 Prozent auf 13.33 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 2’742’004 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 31.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15.23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch