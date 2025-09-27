Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Hochstufung 28.09.2025 01:32:00

DA Davidson mit Kehrtwende: Warum das Analysehaus plötzlich bullish für die NVIDIA-Aktie ist

Die Rally von NVIDIA überzeugt nun auch zurückhaltende Analysten: Warum ein Experte seine Meinung geändert hat und der Chipriese wieder stärker in den Fokus rückt.

Oracle
228.64 CHF -3.87%
Kaufen Verkaufen
• DA Davidson stuft NVIDIA von Neutral auf Buy hoch
• Wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für KI stärkt die Wachstumsaussichten
• Trotz Kursrally bewertet DA Davidsons Gil Lauria die Aktie im Vergleich zur Branche als günstig

Von Skepsis zu Kaufempfehlung: DA Davidson ändert Kurs

Einem Bericht von Business Insider zufolge hat Gil Luria, Leiter der Technologie-Analyse beim US-Finanzhaus DA Davidson, seine Einschätzung zu NVIDIA deutlich angehoben. Der Analyst stufte die Aktie von Neutral auf Buy hoch und erhöhte gleichzeitig das Kursziel von 190 auf 210 US-Dollar. Die Neubewertung folgte kurz nach der Präsentation der Zahlen für das zweite Quartal Ende August, die Umsatz und Gewinn erneut über den Markterwartungen auswiesen

Luria galt lange Zeit als einer der vorsichtigsten Beobachter des Unternehmens, was der jetzigen Kehrtwende besonderes Gewicht verleiht. Auch Invezz berichtet über die Hochstufung und betonte, die Einschätzung stütze sich auf eine nachhaltig wachsende Nachfrage nach KI-gestützter Rechenleistung.

KI treibt neue Fantasie: Nachfrage nach Rechenpower explodiert

In einem Interview mit dem US-Sender CNBC erklärt Luria die Hintergründe seiner Entscheidung. Er und sein Team seien "äusserst optimistisch für die Einführung von KI und den Bedarf an KI-Rechenleistung".

Konkret führte Luria Beispiele an, die den Einzug von künstlicher Intelligenz in den Alltag und die Arbeitswelt verdeutlichen: So könne man während der Autofahrt grosse Dokumente analysieren oder sich als Jurist bereits strategisch von ChatGPT beraten lassen. Diese wachsende Durchdringung von KI-Anwendungen stützt nach Einschätzung von Luria die anhaltend hohe Nachfrage nach den Hochleistungsprozessoren und Lösungen für Rechenzentren von NVIDIA.

Attraktive Bewertung trotz Rally

Obwohl der Chipriese kräftige Kursgewinne in den vergangenen Monaten verzeichnete, sieht DA Davidson die Bewertung der NVIDIA-Aktie weiterhin als attraktiv an. Luria verwies im Gespräch mit CNBC auf eine aktuelle Rotation im Markt. Viele Investoren hätten ihre Engagements auf andere KI-Werte ausgeweitet, wodurch NVIDIA im Vergleich günstiger geworden sei.

Das Papier werde derzeit mit dem 28-fachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt, ähnlich wie Apple, während Oracle laut Luria auf dem 50-fachen Niveau liege. NVIDIA dürfte nach seiner Prognose die Gewinne um 30 bis 40 Prozent steigern, Apple hingegen nur um rund zehn Prozent. Diese Relation rechtfertige aus seiner Sicht den jetzigen Einstieg und unterstreiche die anhaltende Attraktivität der NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Growth-Case oder Blasengefahr? NVIDIA-Aktie bleibt eine der spannendsten Wachstumsstories
Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial
AWS dominiert Cloud-Markt - NVIDIA-Aktie beendet direkten Wettbewerb

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com