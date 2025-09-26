Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’163 0.0%  Dollar 0.7979 -0.2%  Öl 69.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
Electronic Arts-Aktie schliesst zweistellig fester: Spekulationen über mögliche Privatisierung
Plug Power-Aktie nach volatiler Woche fester: Hält die Rally nun an?
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

11’929.80
Pkt
54.00
Pkt
0.45 %
17:31:16
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Wochenentwicklung 26.09.2025 22:28:00

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegten die Einzelwerte das Börsenbarometer.

So bewegten sich die SMI-Werte in der vergangenen Woche:

×


    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

    Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

    👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
    👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
    👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

    Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

    Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

    👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

    Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025

    Inside Trading & Investment

    18:10 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
    17:56 Logo WHS Krypto & Aktien im Bann der PCE-Daten: Chancen bei Apple, Strategy, Oracle & Co.?
    12:48 SMI setzt Abwärtstrend dynamisch fort
    09:14 Marktüberblick: Versorger bei Anlegern en vogue
    06:15 Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025
    06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Seitwärts an der 3‘750er-Marke
    25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
    25.09.25 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’423.55 19.24 B26SWU
    Short 12’680.06 13.71 BHDSPU
    Short 13’137.38 8.97 U5BSSU
    SMI-Kurs: 11’929.80 26.09.2025 17:31:16
    Long 11’412.74 18.93 BK5S8U
    Long 11’178.98 13.87 BMYSUU
    Long 10’684.64 8.77 SSPM4U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an - Aktien von Novartis und Roche gelassen - Galderma, Addex und Co. mit Kursrutsch
    Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
    KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Plug Power-Aktie nach volatiler Woche fester: Hält die Rally nun an?
    SAP-Aktie wenig verändert: SAP stärkt US-Geschäft mit Milliardenauftrag der Army
    Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
    Investoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI geht höher ins Wochenende -- Letztlich Gewinne beim DAX -- US-Börsen zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen tiefer
    Intel-Aktie steigt weiter: Milliarden-Deal mit TSMC voraus?
    Alibaba integriert NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. von Gewinnmitnahmen belastet

    Top-Rankings

    KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/25
    Welche Aktie macht das Rennen?
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/25
    Welche Kryptowährung macht das Rennen?
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    Indizes in diesem Artikel
    SMI 11’929.80 0.45%

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}