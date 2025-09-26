Neue Zölle auf Pharmaprodukte und Blasensorgen: SMI vorbörslich kaum verändert -- Voraussichtlich wenig Bewegung beim DAX -- Verluste an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich kaum verändert.

Der SMI hatte am Vortag 0,86 Prozent tiefer bei 11'875,80 Punkte geschlossen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben ebenfalls nach. Der SPI notierte letztlich noch 1,01 Prozent leichter bei 16'483,08 Einheiten, während der SLI die Sitzung 1,11 Prozent schwächer bei 1'947,94 Punkten beendete.

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen derzeit die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle: Ab dem 1. Oktober 2025 sollen auf Marken- und patentgeschützte Medikamente Importzölle in Höhe von 100 Prozent erhoben werden. Ausgenommen sind lediglich jene Unternehmen, die bereits eine Produktionsstätte in den USA errichten oder deren Bau begonnen haben, erklärte Trump am Donnerstagabend in den sozialen Medien.

Anleger warten zudem auf inflationsbezogene Daten, die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich kaum Veränderung.

Der DAX hatte im Donnerstagshandel 0,56 Prozent leichter bei 23'534,83 Stellen geschlossen.

Vorbörslich deutet sich ein Start auf Vortagesniveau an. Bislang ist es dem deutschen Leitindex nicht gelungen, die 21-Tage-Linie zurückzuerobern, was als Signal für eine Aufhellung des kurzfristigen Trends gelten würde. Stattdessen setzt sich die Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli fort. Unterstützung von der Wall Street bleibt aus, wo die wichtigsten Indizes ihre vorangegangene Rekordrally weiter korrigieren. Aus Asien werden ebenfalls leichte Verluste gemeldet.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag erneut tiefer.

Der Dow Jones ging 0,38 Prozent schwächer bei 45'947,32 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 22'384,70 Zählern.

Die US-Börsen knüpften am Donnerstag an ihre schwächere Vortagstendenz an. Nach der Rekordrally laute das Motto derzeit, Luft zu holen, schrieben die Experten der Commerzbank. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten. Sie warten gespannt auf neue Signale für die Geldpolitik.

Der Fed-Chef Jerome Powell habe jüngst darauf hingewiesen, dass es derzeit "keinen risikofreien Weg" für die US-Geldpolitik gebe, erwähnten am Donnerstag die Experten der UBS. Die Fed müsse bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einem schwächeren Arbeitsmarkt finden. Für Anleger sei dies aber kein Grund, um aufzugeben. In verschiedenen Anlageklassen bestünden weiterhin gute Chancen und dazu zählten auch Aktien - nicht zuletzt wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

ASIEN

in Asien dominiert am Freitag die Vorsicht - mehrheitlich sind Verluste zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsst zeitweise 0,46 Prozent auf 45'530,04 Punkte ein.

Leichte Verluste werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite zeitweise 0,18 Prozent niedriger bei 3'846,33 Zählern notiert.

In Hongkong rutscht der Hang Seng unterdessen zwischenzeitlich um 0,65 Prozent auf 26'312,90 Zähler ab.

Belastend für das Sentiment wirken in der Region am Freitag Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Zoll-Konflikts mit den USA. Dazu kommen erneut negative Vorgaben von der Wall Street. Hintergrund war die weiter unklare Frage über künftigen Zinskurs der US-Notenbank. Dies rückt den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank, in den Fokus, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

US-Präsident Trump hat auf eine Vielzahl von Produkten neue Zölle verhängt, die am 1. Oktober in Kraft treten sollen. Trump kündigte Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die USA an. Sollten Pharma-Hersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Aufschlägen ebenfalls ausgenommen, hiess es weiter. Ab Oktober will Trump zudem auf Möbel Zölle von 50 Prozent erheben. Auf grosse, schwere Lastwagen will der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängen.

In der Folge stehen vor allem die Pharma-Werte in Asien unter Abgabedruck. Auch Titel mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) stehen unter Druck. Hier steigen die Sorgen über eine mögliche Blase im Sektor, heisst es. Auslöser war die NVIDIA-Investition in Höhe von 100 Milliarden Dollar in OpenAI. Dies veranlasst Investoren Gewinne bei den Technologieaktien mitnehmen, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires