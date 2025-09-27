Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
27.09.2025 08:40:00
Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: CFO Eenhorst tritt bei Redcare Pharmacy ab
Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.
Redcare PharmacyWie die Online-Apotheke Redcare Pharmacy mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
72.47 CHF -1.36%
In nachbörslichen Tradegate-Handel steht die Redcare Pharmacy-Aktie zeitweise bei 76,85 Euro und damit 0,19 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.
DOW JONES
Bildquelle: Redcare Pharmacy
