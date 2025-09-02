Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich

Zum Handelsende bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.11 Prozent leichter bei 4’513.06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.071 Prozent auf 4’560.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’563.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’560.61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’511.12 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’377.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’530.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’557.25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.02 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4’826.72 Punkte. Bei 3’921.71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 1.37 Prozent auf 47.28 GBP), BP (+ 0.73 Prozent auf 4.34 GBP), Roche (+ 0.69 Prozent auf 262.00 CHF), AstraZeneca (+ 0.46 Prozent auf 119.04 GBP) und Richemont (+ 0.11 Prozent auf 139.00 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-4.39 Prozent auf 228.70 EUR), SAP SE (-2.84 Prozent auf 227.25 EUR), Rolls-Royce (-2.82 Prozent auf 10.69 GBP), UBS (-2.13 Prozent auf 31.64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.82 Prozent auf 52.76 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22’158’581 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269.838 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BNP Paribas-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch