BP Aktie 844183 / GB0007980591
3.80CHF
-3.03CHF
-44.34 %
27.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.10.2025 07:30:04
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.60 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
02.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|3.80
|-44.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|07:54
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|07:54
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:53
|
UBS AG
SUSS MicroTec Neutral
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:52
|
UBS AG
Infineon Buy
|07:52
|
UBS AG
ASML NV Buy