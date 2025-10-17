Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STOXX 50 im Fokus 17.10.2025 15:58:23

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Mit dem STOXX 50 geht es derzeit abwärts.

Unilever
49.17 CHF -0.24%
Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.70 Prozent auf 4’744.27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.475 Prozent auf 4’754.95 Punkte an der Kurstafel, nach 4’777.63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’754.95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’695.87 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.815 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4’538.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’515.92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.10.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’474.96 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Nestlé (+ 1.07 Prozent auf 84.10 CHF), Unilever (+ 0.89 Prozent auf 46.31 GBP), Diageo (+ 0.42 Prozent auf 18.10 GBP), National Grid (+ 0.36 Prozent auf 11.27 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 29.73 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-5.66 Prozent auf 1’674.00 EUR), Allianz (-3.57 Prozent auf 351.00 EUR), UBS (-2.94 Prozent auf 30.37 CHF), Rolls-Royce (-2.50 Prozent auf 11.12 GBP) und Siemens (-2.25 Prozent auf 238.75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 15’863’672 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 338.376 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.54 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.97 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

