17.10.2025 15:58:23
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags
Mit dem STOXX 50 geht es derzeit abwärts.
Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.70 Prozent auf 4’744.27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.475 Prozent auf 4’754.95 Punkte an der Kurstafel, nach 4’777.63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’754.95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’695.87 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.815 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4’538.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’515.92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.10.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’474.96 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Nestlé (+ 1.07 Prozent auf 84.10 CHF), Unilever (+ 0.89 Prozent auf 46.31 GBP), Diageo (+ 0.42 Prozent auf 18.10 GBP), National Grid (+ 0.36 Prozent auf 11.27 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 29.73 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-5.66 Prozent auf 1’674.00 EUR), Allianz (-3.57 Prozent auf 351.00 EUR), UBS (-2.94 Prozent auf 30.37 CHF), Rolls-Royce (-2.50 Prozent auf 11.12 GBP) und Siemens (-2.25 Prozent auf 238.75 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 15’863’672 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 338.376 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.54 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.97 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Unilever plc
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
12:29
|Unilever Aktie News: Unilever präsentiert sich am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
16.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
16.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
16.10.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|STOXX 50
|4’744.05
|-0.70%
Börse aktuell - Live TickerSorgen über US-Kreditkrise: Dow wenig verändert -- SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt weisen am Freitag tiefrote Vorzeichen aus. An den US-Börsen ist Durchatmen angesagt. Auch die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.