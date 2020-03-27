|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit von der bisherigen Berichtssaison zum zweiten Quartal. Große Ölkonzerne hätten gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Konzerne mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell. BP gehöre zu den Unternehmen, bei denen er in den kommenden Jahren das deutlichste Potenzial sieht für den Verkauf von Geschäftsteilen./tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
4.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.22 £
|
Abst. Kursziel*:
6.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
06.08.25