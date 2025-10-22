SMI stabil -- DAX etwas leichter -- Wall Street mit Verlusten -- Asien Börsen letztlich in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Mittwoch eher vorsichtige Stimmung.

Der SMI bewegt sich aktuell um die Nulllinie, nachdem er den Handel 0,35 Prozent tiefer bei 12'578,66 Punkten eröffnet hat.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie mit minus 0,37 Prozent bei 17'297,20 Zählern respektive minus 0,33 Prozent bei 2'033,95 Einheiten gestartet.

Ein ähnliches Bild habe sich bereits in den USA und Asien gezeigt, wo die Börsen zu Konsolidierungen und Gewinnmitnahmen ansetzten. Gerade in den USA läuft die Berichtssaison bereits auf Hochtouren und es gibt sowohl Licht als auch Schatten - mit enttäuschenden Zahlen von Texas Instruments und auch Netflix besonders aus der Tech-Welt. Am Abend folgt dann mit Tesla das erste Unternehmen aus der Reihe der "Magnificent 7".

Derweil kommen wenige Impulse von der Konjunkturseite. Denn es fehlen insbesondere Daten aus den USA durch den immer noch geltenden "Shutdown". Immerhin werden am Freitag nun die September-Inflationsdaten nachgereicht und stehen damit der US-Notenbank Fed noch rechtzeitig für ihre Zinsentscheidung kommende Woche zur Verfügung. Eine weitere Senkung gilt als sicher. Hierzulande richtet sich der Blick bereits auf den morgigen Donnerstag, wenn die Berichtssaison dann mit gleich 5 Bluechips ebenfalls an Fahrt aufnimmt.

DEUTSCHLAND

Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hält sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,14 Prozent tiefer bei 24'296,16 Punkten und sackt im Anschluss deutlich ab.

Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte stagniert. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des DAX-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt.

"SAP eröffnet heute nach Börsenschluss die deutsche Berichtssaison", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit einem hohen Gewicht der Aktien im DAX habe das Zahlenwerk des Software-Entwicklers für den Leitindex eine "immense Bedeutung". Die Quartalszahlen des Software-Riesen dürften also besondere Beachtung finden und könnten zum Handelsstart am Donnerstag für stärkere Schwankungen sorgen.

WALL STREET

Die US-Börsen weisen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Nach den Gewinnen vom Vortag eröffnete der Dow Jones zur Wochenmitte 0,04 Prozent fester bei 46'941,56 Stellen und fällt anschliessend in die Verlustzone. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zum Handelsstart 0,06 Prozent schwächer bei 22'940,79 Indexpunkten und steckt anschliessend weitere Verluste ein.

Am Mittwoch treten die US-Indizes zunächst mehr oder weniger auf der Stelle. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte.

Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch schwächer.

In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,02 Prozent im Minus bei 49'307,79 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent auf 3'913,76 Punkte nach.

In Hongkong verlor der Hang Seng 0,94 Prozent auf 25'781,77 Zähler.

In Tokio gab es Aussenhandelsdaten für September zu verarbeiten. Die Exporte fielen zwar etwas unter der Erwartung von Ökonomen aus, dafür wuchsen sie aber erstmals seit fünf Monaten wieder. Zugleich stiegen die Importe deutlich stärker als erwartet. "Die heutigen Handelsdaten waren insgesamt positiv für das Wachstum", so die Analysten von ING. "Die Schwäche der US-Exporte wurde durch die starke Nachfrage aus dem Rest der Welt mehr als ausgeglichen."

Übergeordnet stand in Japan zunächst aber die Politik im Fokus, nachdem am Dienstag mit Sanae Takaichi erstmals eine Frau als Premierministerin vereidigt worden war. Sie will eine Politik im Stil der "Abenomics" wiederbeleben, die sich auf fiskalische Anreize und wirtschaftliche Sicherheit konzentriert. Ihr Problem dürfte es sein, die Wachstumsinitiativen mit Japans hoher öffentlicher Schuldenlast in Einklang zu bringen.

Andernorts waren die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter Thema. Zwar hat US-Präsident Trump gesagt, er erwarte, dass sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem "guten Abkommen" führen werde. Er fügte aber hinzu, dass die Gespräche möglicherweise nicht zustande kommen würden. Eine indische Zeitung berichtete unterdessen, dass Indien und die USA kurz vor dem Abschluss eines seit langem erwarteten Handelsabkommens stehen sollen, mit dem die Importzölle auf Waren aus Indien von derzeit 50 auf etwa 15 bis 16 Prozent gesenkt werden könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires