Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
US-Dollar notiert zu Euro und Franken wenig bewegt - Was Anleger umtreibt
Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
200.- Saxo-Deal

Critical Metals Corporation Registered Shs Aktie 133352611 / VGG2662B1031

Kapitalmassnahmen im Blick 21.10.2025 11:43:01

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?

European Lithium hat kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die nicht ohne Folgen für den Aktienkurs blieb. Nach einer vorübergehenden Handelsaussetzung erlebte die Aktie einen dramatischen Rückgang.

Critical Metals Corporation Registered Shs
16.00 EUR -3.03%
• Kapitalerhöhung von fast 3 Millionen Aktien stärkt Finanzbasis
• Neugestaltung der Optionsstruktur und Rückkaufprogramm sorgen für Volatilität und Investorenaufmerksamkeit
• European Lithium-Aktie bricht ein

Kapitalerhöhung und Handelsaussetzung

European Lithium hat fast 3 Millionen neue Aktien an der Australian Securities Exchange (ASX) platziert, um seine Kapitalbasis zu stärken. Diese Massnahme wurde von einer vorübergehenden Handelsaussetzung begleitet, was bei Anlegern Besorgnis auslöste. Nach Wiederaufnahme des Handels brach der Aktienkurs schliesslich dramatisch sein. So ging es schon im Montagshandel an der Heimatbörse in Sydney schlussendlich um satte 27,96 Prozent nach unten auf 0,335 AUD. Und auch am heutigen Dienstag setzte sich die Talfahrt fort mit einem Abschlag von 13,43 Prozent auf 0,290 AUD.

Verkauf von CRML-Anteilen

Im Zuge der Kapitalmassnahmen veräusserte European Lithium Anteile an Critical Metals Corp. (CRML) im Wert von 50 Millionen US-Dollar bzw. Etwa 76 Millionen Australischen Dollar. Diese Transaktion soll die Liquidität des Unternehmens erhöhen und seine strategische Position im Lithiumsektor stärken.

Parallel dazu wurde die Optionsstruktur neu geordnet, was bei einigen Investoren Besorgnis über mögliche Verwässerungseffekte hervorrief.

Die jüngsten Kapitalmassnahmen von European Lithium haben sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger geschaffen. Während die Stärkung der Kapitalbasis positiv zu bewerten ist, werfen die Kursrückgänge und strukturellen Veränderungen Fragen zur zukünftigen Entwicklung auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Standard Lithium-Aktie: Zweistelliger Einbruch nach Ankündigung von Kapitalerhöhung

Bildquelle: conrado / Shutterstock.com

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
09:21 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
09:02 Schwergewichte bremsen SMI ein
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einer wichtigen Hürde
20.10.25 Rohstoffmärkte im Fokus makroökonomischer Entwicklungen
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

