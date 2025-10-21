Critical Metals Corporation Registered Shs Aktie 133352611 / VGG2662B1031
21.10.2025 11:43:01
Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
European Lithium hat kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die nicht ohne Folgen für den Aktienkurs blieb. Nach einer vorübergehenden Handelsaussetzung erlebte die Aktie einen dramatischen Rückgang.
• Neugestaltung der Optionsstruktur und Rückkaufprogramm sorgen für Volatilität und Investorenaufmerksamkeit
• European Lithium-Aktie bricht ein
Kapitalerhöhung und Handelsaussetzung
European Lithium hat fast 3 Millionen neue Aktien an der Australian Securities Exchange (ASX) platziert, um seine Kapitalbasis zu stärken. Diese Massnahme wurde von einer vorübergehenden Handelsaussetzung begleitet, was bei Anlegern Besorgnis auslöste. Nach Wiederaufnahme des Handels brach der Aktienkurs schliesslich dramatisch sein. So ging es schon im Montagshandel an der Heimatbörse in Sydney schlussendlich um satte 27,96 Prozent nach unten auf 0,335 AUD. Und auch am heutigen Dienstag setzte sich die Talfahrt fort mit einem Abschlag von 13,43 Prozent auf 0,290 AUD.
Verkauf von CRML-Anteilen
Im Zuge der Kapitalmassnahmen veräusserte European Lithium Anteile an Critical Metals Corp. (CRML) im Wert von 50 Millionen US-Dollar bzw. Etwa 76 Millionen Australischen Dollar. Diese Transaktion soll die Liquidität des Unternehmens erhöhen und seine strategische Position im Lithiumsektor stärken.
Parallel dazu wurde die Optionsstruktur neu geordnet, was bei einigen Investoren Besorgnis über mögliche Verwässerungseffekte hervorrief.
Die jüngsten Kapitalmassnahmen von European Lithium haben sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger geschaffen. Während die Stärkung der Kapitalbasis positiv zu bewerten ist, werfen die Kursrückgänge und strukturellen Veränderungen Fragen zur zukünftigen Entwicklung auf.
Redaktion finanzen.ch
