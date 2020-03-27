BP Aktie 844183 / GB0007980591
3.80CHF
-3.03CHF
-44.34 %
27.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.10.2025 16:44:26
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht und vor Quartalszahlen des britischen Ölkonzerns von 400 auf 420 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einem schwachen Umfeld für den Ölhandel stehe eine höhere Produktion gegenüber, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an./rob/la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.15 £
|
Abst. Kursziel*:
1.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)