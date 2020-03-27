Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BP Aktie 844183 / GB0007980591

3.80
CHF
-3.03
CHF
-44.34 %
27.03.2020
SWX
25.09.2025 10:46:25

BP Buy

BP
4.72 CHF 1.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen. BP profitiere allerdings von einigen Alleinstellungsmerkmalen, wie zum Beispiel seinem erfolgreichen Handel und dem starken US-Geschäft./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
4.70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.38 £ 		Abst. Kursziel*:
7.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse