|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und Gaskonzerns zum zweiten Quartal sowie auf den Bereich Exploration und hier insbesondere auf das Potenzial des Bumerangue-Feldes in Brasilien. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sei der freie Barmittelzufluss, der durch geringere Investitionen, Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm und die Erholung des Downstream-Geschäfts (nachgelagerte Aktivitäten) unterstützt werde./rob/ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.30 £
|
Abst. Kursziel*:
16.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
06.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Optimismus in London: FTSE 100 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Zuversicht in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:24
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|07:24
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|07:24
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|3.80
|-44.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
Jefferies & Company Inc.
WACKER CHEMIE Hold
|07:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:17
|
Jefferies & Company Inc.
Evonik Hold
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Hold
|06.08.25
|
Bernstein Research
freenet Outperform
|06.08.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Commerzbank Overweight
|06.08.25
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Hold