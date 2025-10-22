Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 22.10.2025 18:25:00

Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nokia präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Nokia
4.44 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Nokia wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

21 Analysten schätzen, dass Nokia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,64 Milliarden EUR gegenüber 4,33 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,258 EUR im Vergleich zu 0,230 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 19,70 Milliarden EUR, gegenüber 19,22 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

