BP Aktie 844183 / GB0007980591
3.80CHF
-3.03CHF
-44.34 %
27.03.2020
SWX
14.10.2025 15:07:06
BP Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Dieser habe sich in etwa im Rahmen der Markterwartungen bewegt, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.25 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
