SAFRAN-Aktie klettert: Kleinste Sparte von SAFRAN könnte verkauft werden

Der französische Luftfahrttechnikkonzern SAFRAN prüft nach Informationen der Financial Times derzeit Optionen für den Verkauf eines Teils seines Geschäftsbereichs Flugzeug-Innenausstattung, seiner kleinsten Sparte.

SAFRAN
267.98 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen
SAFRAN prüfe eine Veräusserung von Vermögenswerten, die bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Geschäft mit Kabinensitzen von SAFRAN, das zur selben Sparte gehört, steht laut Bericht nicht auf der Verkaufsliste.

SAFRAN prüfe separat auch den Verkauf seiner Bord-Entertainment-Produkte, schreibt die FT. SAFRAN habe eine Stellungnahme abgelehnt, heisst es im Bericht weiter.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von SAFRAN zeitweise 1,00 Prozent im Plus bei 283,70 Euro.

DOW JONES

