SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
291.20 €
Abst. Kursziel*:
20.19%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
291.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.03%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
11.08.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
31.07.25
|Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Juli einstuften (finanzen.net)
31.07.25
|SAFRAN-Aktie profitiert: SAFRAN erhöht Prognose für 2025 (Dow Jones)
31.07.25
|Triebwerksbauer Safran hebt Prognose für 2025 an - Aktie legt zu (AWP)
28.07.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
21.07.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
17.07.25
|SAFRAN-Aktie: SAFRAN-Tochter und SR Technics verlängern Wartungsvertrag (AWP)