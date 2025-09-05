SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
05.09.2025 16:13:40
SAFRAN-Aktie verliert: Kleinste Sparte von SAFRAN könnte verkauft werden
Der französische Luftfahrttechnikkonzern SAFRAN prüft nach Informationen der Financial Times derzeit Optionen für den Verkauf eines Teils seines Geschäftsbereichs Flugzeug-Innenausstattung, seiner kleinsten Sparte.
SAFRAN prüfe eine Veräusserung von Vermögenswerten, die bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Geschäft mit Kabinensitzen von SAFRAN, das zur selben Sparte gehört, steht laut Bericht nicht auf der Verkaufsliste.
SAFRAN prüfe separat auch den Verkauf seiner Bord-Entertainment-Produkte, schreibt die FT. SAFRAN habe eine Stellungnahme abgelehnt, heisst es im Bericht weiter.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von SAFRAN zeitweise 0,68 Prozent im Minus bei 279,00 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
