SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran führe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld an, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
286.20 € 		Abst. Kursziel*:
22.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
285.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.55%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse